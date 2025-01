'Kutsal' anneliği sorguluyor

Anneliğin nasıl katmanlı, karışık, zor bir dönüşüm olduğunun altını çizen “Kutsal”, sahne yolculuğuna devam ediyor. Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’ün aynı sahneyi paylaştığı “Kutsal”, 27 Ocak’ta Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro’da, 12 Şubat’ta Mall of İstanbul Biletinial Moi Sahne’de, 25 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde İstanbullu seyircilerle buluşacak. Oyun, 4 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonu ve 20 Şubat’ta ise Bursa BAOB Sahne’de olacak.

Morgan Llyod Malcolm’un metnini Tuğrul Tülek’in yönetmenliğinde sahneye taşıyan “Kutsal”, gerçek bir oyunculuk seyri vadediyor. Sadece annelikle ilgili değil, aynı zamanda çocuk olmakla, nesiller arası aktarılan öğretilerle de ilgili bir metin olan “Kutsal”, seyirciyle derin bağlar kuracak.Bir kadının en önemli ama en zor kararlarından biri nedir? Bir bebeğe bakabileceğine, onu her koşulda koruyabileceğine nasıl emin olabilir insan? Birini her şeyden çok severken aynı zamanda hayatındaki en zorlandığı dönemi yaşadığını idrak ettiği an nasıl davranır?

Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

OYUNUN KONUSU

Nina yeni anne olmuş ve hayatının tam da bu döneminde. Uykusuzluk, sevgi, kaygı, şefkat, endişe, annelikle ilgili beklentiler ve gerçekler arasında sıkışmış halde. Nefes almaya ihtiyacı var. Eşi David ve kayınvalidesi Pearl, Nina’ya yardımcı olmak ister ve bir geceliğine bebeği alıp giderler. Nina ilk defa bebeğinden bir gece uzak kalacak ve arkadaşı Jackie ile keyifli vakit geçirecektir. Ancak gece beklediği gibi geçmez. Bebeğinin güvende olduğunu bilse de endişeleri ve kaygılarıyla yüzleşmeye başlar. Çalan o telefonla hayatının değişeceğinden habersizdir.