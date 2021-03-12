Sinem Bayraktutar eşi Kutsi’nin ihanetinin ardından şunları söylemişti:

“Kutsi daha önce de bana ihanet etti. Kutsi’yi ve Feyza’yı (Çıpa) suçlamıyorum. Burada tek suçlu benim, ikinci kez affettim. Bu aşka, evliliğe 15 yılımı verdim. Bir erkek hamileyken eşini terk edebiliyorsa her an herkesi bırakabilir.”



7 yıl evli kalan Kutsi' ve Bayraktutar 'ın Ceylin Ada ve Lila adında iki kızı bulunuyor.