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Haberler Gündem 3. Sayfa Kuyumcu ile müşteriler kavga etti: 3 yaralı
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Aydın'da kuyumcu ile müşteriler arasında kavga çıktı: 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kuyumcuda müşteriler ile kuyumcu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı

Kuyumcu ile müşteriler kavga etti: 3 yaralı
İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesi Uzun Çarşı'da saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, şehir dışından geldikleri belirtilen 3 kişi, kuyumcudan döviz almak istedi. Kuyumcu esnafı H.D., döviz alım satımı yapmadıklarını ve bu işlemin de yasal mevzuata uygun olmadığını söyledi. Bunun üzerine çıktığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada müşteri olarak kuyumcuya geldiği belirtilen Y.Ö. ve kuyumcu esnafının yakınları İ.D. ve R.D. yaralandı. Kavga üzerine bölgeye polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri çıkan kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

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