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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzeni tarafından vurulan taksici öldü | Son dakika haberleri

        Elazığ'da kuzeni tarafından vurulan taksici öldü

        Elazığ'da taksicilik yapan Ferdi Erol, çıkan tartışmada kuzeni Serhat Erol tarafından silahla vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 18:43 Güncelleme: 04.08.2025 - 18:43
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        Kuzeni tarafından vurulan taksici öldü
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        Elazığ'ın Sugözü Mahalle yolunda gece saatlerinde meydana olayda, husumetli oldukları belirtilen taksi şoförü Ferdi Erol (37) ile amcasının oğlu Serhat Erol (29) arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında Serhat Erol, kuzeni Ferdi'yi yanında getirdiği tabancayla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin kontrolünde, Ferdi Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ferdi Erol'un cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayın ardından kaçan Serhat Erol, polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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