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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

        İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yolcu otobüsü ile taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 00:31 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:33
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 3 yaralı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun Çamlık mevkisinde Birol K. idaresindeki şehirler arası otobüs, aynı yönde ilerleyen Yusuf Kenan Ç. yönetimindeki taksiyle çarpıştı.

        SÜRÜCÜLER İLE MUAVİN YARALANDI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        AA'nın haberine göre, kazada sürücüler ile otobüsteki muavin Fırat Ü. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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