Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4'ü çocuk 12 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti Kutluca mevkisinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. AA'nın haberine göre; kazada, 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.