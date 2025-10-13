KYK burs ve kredi ücreti, 2024-2025 eğitim döneminde lisans ve ön lisans öğrencileri için 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL ve doktora öğrencileri için 9 bin TL olarak ödenmişti. Bu tutarın 2026 Ocak ayından itibaren artırılması bekleniyor.

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre, KYK burs ve kredi başvuruları bugün itibarıyla başladı ve 17 Ekim tarihinde sona erecek. Bakan Bak'ın son dakika açıklaması ile birlikte GSB KYK burs başvuru ekranı erişime açıldı. KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kimler başvurabilir ve bu yıl ne kadar ödenecek? İşte detaylar…

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlere üniversite öğrenimleri boyunca maddi açıdan destek olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, burs/kredi başvurularını almaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada "Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi: #GSBHEPYANINDA!" ifadelerini kullandı.

GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

13 Ekim Pazartesi günü başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

Öğrenciler, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyenler, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER BAŞVURABİLİR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin e-Devlet şifresi alması veya e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.

Başvurmak isteyen öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden e-Devlet'e aktarılıyor. Dolayısıyla öğrencilerin başvuru sırasında sorun yaşamamak adına e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek öğrenim bilgilerinin YÖKSİS üzerinden düzeltilmesini talep etmesi gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için bu öğrencilere burs/kredi verilemeyecek.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.

Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.

Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek üzerinden yardım talep edebiliyor.

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücreti, 2024-2025 eğitim döneminde lisans ve ön lisans öğrencileri için 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL ve doktora öğrencileri için 9 bin TL olarak ödenmişti. Bu tutarın 2026 Ocak ayından itibaren artırılması bekleniyor.