KYK burs - kredi başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu özellikle bu sene ilk kez üniversiteye başlayan öğrencilerin gündeminde. KYK burs başvurusu, üniversite öğrencileri için eğitim hayatları boyunca alacakları maddi destek anlamında önemli. Öğrenciler başvuru yaparken isterlerse hem KYK bursu hem de krediye başvurabilirler. KYK bursunun çıkmaması durumunda bu öğrencilere kredi çıkabilir. KYK'da burs ve kredi almak için en önemli şartlardan biri öğrencinin aktif sigortalı çalışan olmaması. 2019 KYK burs ve kredi başvurularına dair ayrıntılar şöyle...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK'dan yapılan açıklamada Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İLE İLGİLİ AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?

- Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

- Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

- Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

Kurumumuza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL

KYK BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.