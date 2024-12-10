KYK burs ve kredi ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 2025 KYK lisans, yüksek lisans, doktora burs miktarı belli oldu
KYK burs ücretleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 2025 yılından itibaren yeni KYK burslarını alacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğretim öğrencileri için burs ve kredi imkanı sağlıyor. Peki, KYK burs ve kredi ne kadar oldu? İşte, KYK 2025 lisans, yüksek lisans, doktora burs miktarı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerle Buluşma" programında yaptığı açıklamada 2024-2025 öğretim dönemi üniversite KYK burs ücretleri miktarını açıkladı. Normalde 2 bin lira olan üniversite bursu 2025 ocak ayından itibaren 3 bin TL olmasına karar verildi. Şimdi gözler 2025 yılı lisans, yüksek lisans ve doktor KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu, kaç TL sorusunun yanıtında. Peki zamlı KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL?
2025 OCAK KYK BURSU NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.
ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
2025 zamlı KYK bursu ödemeleri ocak ayından itibaren öğrencilere 3 bin TL olarak yatırılacak.
KYK BURS VE KREDİLERİ ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHLERİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.
ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KYK BURS 2025 ÜCRETLERİ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası üniversite öğrencilerine verilecek KYK burs ve kredi miktarını açıkladı. Erdoğan şunları söyledi;
"Ön lisans ve lisans için 2000 TL olan rakamı 3000 TL’ye yüksek lisansta 4000 TL olan miktarı sekiz 6000 TL’ye doktora öğrencilerimiz için 6000 TL olan tutarı 9000 TL’ye çıkardık. Burs miktarlarını üniversite öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."