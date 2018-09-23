KYK kredi ve burs başvuruları kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptıran öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Kredi ve burs başvurularıyla ilgili, KYK'nın yapmış olduğu son açıklama ne? Burs ve krediye kimler başvurabilir? Detaylar haberimzide.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2018

KYK kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı. KYK tarafından geçtiğimiz günlerde burs ve kredi başvuruları ile ilgili açıklama yapılmıştı. Açıklamada, burs ve kredi başvurularının üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlayacağı bildirildi.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

BURSTAN KİMLER YARARLANABİLİR?

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir. Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BESLENME YARDIMI ARTTIRILDI

Bu yıl yurt ücretine zam yapmayan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK), yurtlarında barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı. Geçtiğimiz yıl sabah kahvaltısı için 3,5 TL ve akşam yemeği için 7,5 TL olmak üzere günlük 11 TL, aylık ise 330 TL olarak uygulanan beslenme yardımı bu yıl günlük 12,5; aylık 375 liraya yükseltildi.

17 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 4 TL; akşam yemeği için ise 8,5 TL olarak belirlendi.

Kahvaltı yardımı, yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Ücretsiz barınan öğrencilere 22,5 TL beslenme yardımı

Yurtlarda yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 TL’den 22,5 TL’ye yükseltildi.

Beslenme yardımı KKTC’de yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4,5 TL, akşam yemeği için ise 9 TL olmak üzere günlük toplam 13,5 TL olarak uygulanacak.

Yemekler piyasa fiyatlarının yüzde 35 altında

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkânlar da sunuluyor. KYK’lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkânı sunulurken akşam yemeği için de 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor.

Öğrencilerin maddi imkânları gözetilerek belirlenen yemek fiyatları, piyasa fiyatları ortalamasından en az %35 oranında indirimli olarak hesaplanıyor.

Yemekler gıda mühendisi, diyetisyen ve idarenin sıkı kontrolünde

Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor.

KYK’daki lokanta-kantin işletmelerinde gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu da bulunuyor. Lokanta ve yemekhanelerin tedarik, depolama ve üretim aşamalarının tamamı, işinde uzman meslek elemanları tarafından kontrol ediliyor.

Diğer taraftan yurt idaresince her gün yemeklerden numune alınarak sterilize bir şekilde 72 saat boyunca saklanıyor. İhtiyaç duyulması halinde numuneler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından tahlil ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ