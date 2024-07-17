KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? 2024 KYK yurt başvuruları başladı mı?
Üniversitelerin açılmasına sayılı zaman kala öğrenciler KYK ücretleri hakkında araştırmalara başladı. YKS sınav sonuçları beklenirken, başvuru sürecinin detayları da merak edilmektedir. Bilindiği üzere, KYK başvuruları sürecin başlamasıyla birlikte e-devlet platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir. İşte detaylar...
Binlerce Binlerce üniversiteli ve üniversite adayının yakından takip ettiği konuların başında KYK yurt başvuruları yer alıyor. Bir yandan YKS tercih dönemini bekleyen adaylar bir yandan da KYK başvuruları için gün sayıyor. Peki KYK başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.
2023 YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?
YKS sonuçları 16 Temmuz'da erişime açıldı ve tercih süreci için geri sayım başladı. KYK yurt başvurularının tercih işlemleri ardından Ağustos ayında alınması bekleniyor. 2023 yılında KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında olmuştu.
KYK İLK KAYIT ÜCRETLERİ
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunuyor.
Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülüyor.