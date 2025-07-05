Kyle Walker resmen Burnley'de!

Burnley'den yapılan açıklamada, 35 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamada bulunan İngiliz futbolcu, Burnley'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burnley geçen yıl inanılmaz bir savunma performansıyla müthiş bir sezon geçirdi. Ben de heyecan verici görünen kadroya deneyimimi ve kalitemi katmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.