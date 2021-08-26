Jenner'ın üç yaşındaki kızı Stormi, birçok yaşıtı gibi ABD'de çok yaygın olan sarı renkli okul otobüslerinden birine binmek istiyordu. Babası Travis Scott ise kızının bu özlemi duymasına dayanamadı ve yaşadıkları malikanenin önüne okul otobüsü getirdi.