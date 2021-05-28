"O KAZAĞI ÖRDÜĞÜM İÇİN BANA AFERİN!"

Minogue, doğum gününe bir gün kala gençlik yıllarında çekilen bu karesini yayınladı. 53 yaşına basan Avustralyalı şarkıcı, paylaşımında, "Sevgili genç ben; artık somurtmak yok! Doğum günüme kadar bir uyku daha... Not: O kazağı ördüğüm için kendime aferin!" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının, gönderisine kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.