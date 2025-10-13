L'Etape Türkiye by Tour de France, İstanbul'da kıtaları birleştirdi

İstanbul'da organize edilen L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışında unutulmaz anlar yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle gerçekleştirilen Visa Maximiles Black L'Etape Türkiye by Tour de France 2025, dünyanın dört bir yanından gelen 2 binin üzerinde bisikletçiyi İstanbul'da ağırladı.

Visa ve Türkiye İş Bankası'na ait Maximiles Black'in isim sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda erkekler uzun parkurda Gökhan Uzuntaş, kadınlar uzun parkurda Gökçe Demirsoy, erkekler kısa parkurda Murat Uslu, kadınlar kısa parkurda ise Sevcan Alper Özcan kazanan isimler oldu.

"SAĞLIKLI YAŞAMA DESTEK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK" Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter, sporu sürdürülebilir yaşam kültürünün önemli bir unsuru olarak gördüklerini belirterek, "Satrançtan yelkene, basketboldan tenise ve bisiklete uzanan geniş bir yelpazede spora katkımızı artırarak sürdürüyoruz. Maximiles Black Kart markamız ve iş ortağımız Visa ile birlikte, İstanbul’daki ikinci yılında L'Etape Türkiye by Tour de France'ın paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarış, hem amatör sporcuları profesyonel bir deneyimle buluşturması hem de sağlıklı yaşamı desteklemesi açısından önemli bir etkinlik. Bu yıl organizasyonda, Visa iş birliğiyle haziran ayında hayata geçirdiğimiz, kart, cüzdan veya telefon taşımadan alışveriş yapmayı mümkün hale getiren 'yüz ile ödeme'yi de katılımcılarla buluşturduk. Türkiye bankacılık sektöründe bir ilk olan hızlı, temassız, şifresiz ve sadece yüz ile ödeme deneyimini böylesine güzel bir organizasyonda tanıtmaktan mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı. Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, Türkiye'nin 122 yıllık Tour de France dünyasına katılan 20. ülke olduğunun altını çizdi.