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Labirent filmi oyuncuları kimler? Labirent'in konusu ne?

Labirent, aksiyon, casusluk ve gerilim tarzında film sevenlerin dikkatini çeken yerli yapımlar arasında yer alıyor. İlk olarak 2011 yılının Aralık ayında beyaz perdede izleyici ile buluşan Labirent filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekiyor. İşte Labirent filminden detaylar

Labirent

Labirent filminin konusu ne? Labirent filmi oyuncuları kimler? sorusu film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Labirent filminin başrolünde Meltem Cumbul ve Timuçin Esen yer alıyor. Labirent filminden ayrıntılar haberimizde.

LABİRENT OYUNCULARI KİMLER?

Geçtiğimiz sezon Kaybedenler Kulübü ile büyük başarı yakalayan yönetmen Tolga Örnek'in son projesi olan Labirent'in başrollerini Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in paylaşıyor. Türk-Alman ortak yapımı olan film oyuncu kadrosunda ayrıca Sarp Akkaya, Rıza Kocaoğlu, Cem Bender, Altan Gördüm gibi isimleri de barındırıyor...

LABİRENT FİLMİNİN KONUSU NE?

Ülkenin en dikkat çekici şehri İstanbul'da, günün en işlek saatlerinden birinde büyük bir bomba patlar. 35'i yabancı 95 kişi hayatını kaybeder. Aralarında İngiliz ve Amerikan vatandaşları da olunca bu büyük eylem Türkiye'den Londra'ya ve Washington'a şok etkisi yapar. Yeni ortaya çıkan bir terör örgütü saldırıyı üstlenir.

Türk İstihbaratı, Orta Doğu'yu kaosa sürükleyecek ikinci ve daha büyük bir saldırıyı önlemek amacıyla Labirent kod adlı bir operasyon başlatır. Türkiye artık teröristlerin ve Türk, Amerikan ve İngiliz istihbarat teşkilatlarının savaş mekanına dönüşür. İstanbul'dan Mardin'e, Frankfurt'tan Kuzey Irak'a uzanan coğrafyada bu mücadele, herkes açısından farklı anlamlar taşımaktadır.

Türk İstihbarat'ının iki önemli ismi Fikret ve Reyhan bir yandan bu ciddi görevde beraber yer alırken, diğer yandan da yaşadıkları ortak zorluklara göğüs gereceklerdir...

 

 

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