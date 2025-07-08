Lana Del Rey: Filistin için her gün dua ediyorum

ABD'li ünlü şarkıcı Lana Del Rey, İsrail’in saldırıları altındaki Filistin için her gün dua ettiğini ve en büyük dileğinin barış olduğunu söyledi.

Instagram’daki bir paylaşımın altına yorum yapan Del Rey, Filistin’e verdiği destekle dikkat çekti.

Saldırıları yakından takip ettiğini belirten şarkıcı; "Elbette, her gün Filistin için dua ediyoruz. Tüm milletler arasında barış diliyorum ve İsrail-Filistin çatışmasına dair haberleri sürekli takip ediyorum. Barış anlaşmasına yaklaşıldığında çok umutlanmıştım. Uzaklardan gelişmeleri izlerken en büyük dileğim buydu. Savaş suçlarıyla hayatını kaybeden masum insanları izlemek her zaman zordur. Herkesi memnun edecek şekilde bir ifade biçimi bulmak mümkün olmasa da, bu benim kişisel gerçeğim. Politik gelişmeleri yakından takip ediyorum ve uzun süredir bir ateşkes için umut besliyorum. Bu, uzun zamandır süren bir çatışma ve anlamak için üzerinde çok fazla çalıştığım bir konu. Bir çözüm bulunamamış olması hem yürek parçalayıcı hem de akıl almaz. Günlük konuşmalarımda sık sık bu konuya yer veriyoruz ve bu tür durumlarda ne yapabileceğimizi sürekli değerlendiriyoruz. Hep böyle oldum."