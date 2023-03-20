"SENİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM"

Lara, Mehdi Karimi ile evlilik haberini sosyal medya hesabından yayınladığı "Senin gibi bir adama sahip olduğum için, beni ben olduğum için, sevdiğini bildiğim için çok mutluyum. Seni tanıdığım için, attığım tüm adımlar için, seni tereddütsüz hayatıma aldığım için çok mutluyum. Dünüm, bugünüm, yarınım… Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum" mesajıyla duyurmuştu.