Lea Seydoux: Sır ortaya çıksa mahvolurduk

"ŞAŞIRDIM"

Oyunculuk kariyerine Fransa'da başlayan, 'Metres ve De la guerre' gibi filmlerde rol alan Lea Seydoux, bu kadar çok insanın bu denli uzun süre sessiz kalması gerektiği için filmin sonunun hiç sızmamasına çok şaşırdığını dile getirdi.