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Lea Seydoux: Sır ortaya çıksa mahvolurduk

Lea Seydoux, 'James Bond' serisinin 25'inci filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'un gösteriminin pandemi nedeniyle iki yıl ertelenmesinin ardından filmin konusunu saklarken ne kadar baskı altında kaldıklarını anlattı

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  • Lea Seydoux: Sır ortaya çıksa mahvolurduk - Magazin haberleri

    Bond kızı 'Madeleine Swann'ı canlandıran Fransız oyuncu Lea Seydoux, samimi açıklamalarda bulundu. Seydoux, 'James Bond' serisinin 25'inci filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'un gösteriminin pandemi nedeniyle iki yıl ertelenmesinin ardından filmin konusunu saklarken yaşadıklarını açıkladı.
  • Lea Seydoux: Sır ortaya çıksa mahvolurduk - Magazin haberleri

    "ŞAŞIRDIM"

    Oyunculuk kariyerine Fransa'da başlayan, 'Metres ve De la guerre' gibi filmlerde rol alan Lea Seydoux, bu kadar çok insanın bu denli uzun süre sessiz kalması gerektiği için filmin sonunun hiç sızmamasına çok şaşırdığını dile getirdi.
  • Lea Seydoux: Sır ortaya çıksa mahvolurduk - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, James Bond'un son filmiyle ilgili olay örgüsünün Eylül 2021'deki vizyon tarihinden önce hayranlara sızdırılmış olması halinde filmin mahvolacağını itiraf etti.
  • Lea Seydoux: Sır ortaya çıksa mahvolurduk - Magazin haberleri

    "EĞER SIZSAYDI MAHVOLURDUK"

    "Eğer sızsaydı mahvolurduk" diyen Lea Seydoux, "Eğer sır ortaya çıkarsa... Tanrım! Belki bazı insanlar biliyordu. Bilmiyorum ama çok şaşırdım. Çünkü sırrı çok uzun süre saklamak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.
  • Lea Seydoux: Sır ortaya çıksa mahvolurduk - Magazin haberleri

    "ŞÖHRET BENİ ÇOK DEĞİŞTİRMEDİ" DEMİŞTİ

    Öte yandan 37 yaşındaki Lea Seydoux, daha önce hâlâ metroya binmek, makyaj yapmamak ve rahat giyinmek gibi normal şeyler yaptığı için şöhretin onu çok değiştirmediğini söylemişti.

    Fotoğraflar: AP, AA

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