Lechia Gdansk - Korona Kielce maçı rakamları

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Lechia Gdansk, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Korona Kielce takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. 14 puanlı Lechia Gdansk 1. sırada bulunuyor, Korona Kielce 11 puana sahip ve 7. sırada. Lechia Gdansk, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Korona Kielce, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 262 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lechia Gdansk kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Korona Kielce sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Lechia Gdansk önceki hafta Arka Gdynia mücadelesinde 4-2 kazandı.

Korona Kielce, Slask Wroclaw karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Lechia Gdansk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Lechia Gdansk, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Korona Kielce, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Korona Kielce, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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