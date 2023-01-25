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Led diyot nedir, sağlamlık kontrolü nasıl yapılır? Şimdi yazıyı okuyun ve her şeyi öğrenin. Ayrıca led diyot kaç volt sorusunun da cevabını vereceğiz. İşte detaylar!

Led Diyot Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Öncelikle led diyotun ne olduğunu detaylı bir şekilde açıklayalım. Led diyotlar ışık yayan, elektrik enerjisini alarak ışığa dönüştüren yarı iletken elektrik devre elemanlarıdır. Oldukça kullanışlıdır ve çok fazla kullanım alanı vardır. Birazdan bunu detaylı olarak aktaracağız.

Led diyot nedir sorusunun ardından bir diğer önemli konuya geçebiliriz. Led diyot nasıl hesaplama yöntemiyle hazırlanıyor?

- Led diyot hesaplama konusunda bir formül bulunuyor. Bu formülü kullanmanız gerekiyor.

- Formüle göre kullanılması gereken minimum direncin değerini hesaplamak için ledin voltaj değeri ile seri bağlanan ledlerin toplam adedi, besleme voltajı değerinden çıkarılıyor.

- Çıkan sonuç ledin katalogda yer alan akım değerine bölünecek ve böylece en düşük direnç hesaplanmış olur.

Buna ek olarak led diyotla ilgili diğer merak edilen konulara dönelim. Çünkü konuyla ilgili olarak led direnci nasıl hesaplama gerektirir ya da kontroller nasıl yapılır, bunlar da önemli konular.

Led Diyot Sağlamlık Kontrolü Nasıl Yapılır?

Led diyot sağlamlık kontrolü nasıl yapılıyor ve hangi adımları izlemeniz gerekiyor?

- Ledler sadece tek yönde akım geçirirler. Bu sebeple kontrolünü yapmak da kolaydır.

- Ölçü aleti diyot kademesine getirilir.

- Ölçü aletinin kırmızı ucu led diyotun anot kısmına, siyah ucuysa led diyotun katot ucuna değdirilir.

- Ölçü aletinin ekranında şunu göreceksiniz: Sonsuz direnç değeri. Eğer bu görülüyorsa lediniz sağlamdır.

Ama ekranda led diyot için sonsuz direnç değeri yerine başka bir değer görülüyorsa o zaman lediniz arızalı anlamına geliyor. Buna ek olarak sizlere led diyot kaç volt bundan da bahsedelim: Eşik gerilimleri bellidir ve bu değer 0.7 volttur.

Fakat renklere göre de bu değer değişiklik gösterebilir. Elinizde bir katalog varsa oradan kontrol edebilirsiniz.

Led Diyot Çeşitleri

Led diyot çeşitlerine geçmeden önce led diyot ne kadar akım çeker bundan bahsetmek istiyoruz. Her diyotun akım değeri birbirinden farklıdır. Ama size ortalama değerlerinden bahsedeceğiz. Genel olarak baktığımızda led diyotlar en fazla 30 mA akım değeri bulunuyor.

Led diyotlar kullanım alanlarına göre farklı çeşitlerde bulunuyor:

- Kızılötesi red: Bunlar, insanların göremediği kızılötesi ışınlar sağlar. Gece görüş kamerası ya da uzaktan kumandalı malzemeler için tercih edilir.

Bunlar, insanların göremediği kızılötesi ışınlar sağlar. Gece görüş kamerası ya da uzaktan kumandalı malzemeler için tercih edilir. - Şerit led: Bir diğeri ise şerit leddir. Esnek bir malzeme üzerine monte edilir, düşük gerilimde bile rahat bir şekilde çalışabilirler.

Bir diğeri ise şerit leddir. Esnek bir malzeme üzerine monte edilir, düşük gerilimde bile rahat bir şekilde çalışabilirler. - Power led: Power led de yüksek güç limitlerine ulaşırlar. Daha çok aydınlatma alanlarında kullanımı tercih ediliyor.

Hangi ürünler için kullanılmasını istiyorsanız led seçimini de ona göre yapmanız gerekiyor. Led diyot çalışma prensibi de oldukça kolaydır. Az önce bahsettiğimiz üzere doğru bir polarma uygulanır, oyuk ve elektronlar nötrleştirilir. Sonrasında da birleşme sağlanır. İşte bu kadar!

Bu birleşme ile ışık enerjisi meydana gelir. Işığın gözle görülebilmesi sağlanır. Aslında led diyotlar günümüzde çok fazla alanda kullanılıyor. Bu sebeple de diyotların günlük hayatta önemli olduğunu bilmekte fayda var.

Sizlere yazı içerisinde led diyot nedir ve ne amaçla kullanılır? Aynı zamanda kaç volt eder gibi bilgileri aktardık. Eğer bir gün ihtiyacınız olursa, bu bilgileri kullanabilirsiniz.

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