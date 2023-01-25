Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Kontaktör Nedir ve Ne İşe Yarar? Kontaktör Nasıl Bağlanır?
ABONE OL

Kontaktör nedir ve ne işe yarar? Kontaktör nasıl bağlanır?

Elektrik devrelerine bağlanan, onların güç almasını sağlayan çok fazla anahtar ve yan ürün bulunuyor. Kontaktör de onlardan birisi. Eğer elektrikle ilgilenen biriyseniz ya da devrelerde ihtiyaç duyuluyorsa bu durumda kontaktörün ne olduğunu çok iyi biliyor olmalısınız.

Kontaktör Nedir ve Ne İşe Yarar? Kontaktör Nasıl Bağlanır?
HABERTURK.COM

Böyle durumlarda her aletin ne işe yaradığının bilinmesi olası risklerin de önüne geçecektir. Yanlış bir hamle yapıldığında işler ters gidebilir ve geri dönülmez bir adım atmış olabilirsiniz. Bunu engelleyebilmek için kontaktör nedir ve ne işe yarar? Kontaktör nasıl bağlanır biliyor olmanız gerekiyor.

Okuyarak hepsini öğrenebilirsiniz. Sadece birkaç dakikanızı ayırmanız gerekecek.

Kontaktör Nedir? Ne İşe Yarar?

Kontaktörler, motor sisteminin korunmasında ciddi bir role sahiptir. Ayrıca motorların anahtarlanmasında kullanılan etkili bir parçadır. Röleye benzer ama yüksek akımlarda kullanılabilirler. Buna ek olarak kontaktörler uzaktan kontrol edilmek zorundadır ve elektrik kontrol fonksiyonuna da sahiptir.

Peki bu durumda kontaktör ne işe yarar?

  • - Az önce de belirttiğimiz üzere motor sisteminin çalışmasında son derece önemli bir yere sahiptir.
  • - Bir noktadan bir noktada enerji akımımın sağlanmasında kullanılır.
  • - Aşırı akımda kendini kapatmaz. Bu sebeple de evlerde ya da iş yerlerinde kontaktör kullanımı yaygındır.
  • - Tek başlarına kullanılamazlar. Sigorta, termik röle gibi parçalarla bir arada olmak zorundadır.
  • - Kolaylıkla durdurulabilir bir sistemleri mevcuttur.

Tek başlarına kullanılamamasının en büyük sebebi ise yüksek akıma dayanıklılardır ve tek başına olduklarında motora zarar verme ihtimalleri çok yüksektir.

Kontaktör Çeşitleri Nelerdir?

O halde kontaktör çeşitleri nelerdir ve bu sistem nasıl çalışıyor?

  • - Güç kontaktörleri: Piyasada en fazla bulabileceğiniz kontaktörlerdir. 3 ya da 4 kulpa sahiptir ve 750 kW özelliği bulunuyor.
  • - güç kontaktörlerinden biraz daha küçük olan modeller de 5.5 kW özelliğine sahip.
  • - Bir başka çeşidi de ses çıkarmaz ve açma kapama sesinden rahatsız olma gibi bir durum yaşamazsınız. Genelde ev ve binalarda kullanımı tercih ediliyor.
  • - Demiryolu sektöründe ve endüstri alanında kullanılan model ise DC/AC türü yüksek gerilimi kaldırabilen modellerdir.
  • - Kompanzasyonlarda da özel üretilen modeller kullanılıyor.

Hangi alanda ihtiyaç varsa ona uygun olan model seçilir ve bu sebeple de her birinin özelliğinin, farkının biliniyor olması son derece önemli. Buna bağlı olarak seçimi yapacak ya da bağlayacak kişi, uzman olmak zorundadır.

Kontaktör Çalışma Prensibi

Peki kontaktörler nasıl çalışır? Kontaktör çalışma prensibi nedir?

Elektromanyetik devre elemanı olarak bilinen kontaktörler bobin uçlarına enerji verilerek farklı karakteristiğe sahip yüklerin anahtarlanmasını sağlıyor. Bütün çalışma prensibi bu amaç etrafında şekilleniyor.

Buna ek olarak kontaktörün çalışma prensibi a-b uçlarına uygulanan gerilimle demir nüvede manyetik alanı belirlemesine dayalıdır. Mıknatıslanma oluşur ve paleti kendisine doğru çeker. Böylece açık kontaklar kapatılır, kapalı olanlar da açılır.

Kontaktör nasıl bağlanır dediğimizde de şu adımlar izlenmeli:

  • - Sabit durumdaki giriş bölgesine sigorta çıkışından gelen enerji kablosu bağlanmalıdır.
  • - Böylece çıkan kablo motorun ya da alıcıların giriş bölgesine bağlantısını gerçekleştirilir.
  • - Bu şekilde işlem tamamlanır ve bağlanma tamamlanır.

Son olarak yardımcı kontaktör nedir sorusunun da cevabını sizlerle paylaşalım. Yardımcı kontaktörler, görünüş bakımından güç kontaktörüne benzerler. Ama yapı gereği röleyi andıran bir tür devre elemanıdır. Çok farklı dizilimlere sahiptir, açık ve kapalı kontaklar bulundurur. Bu kontaklar da kumanda etrafındaki sinyallerin iletilebilmesi için kullanılır.

Bu yazıyı okuduktan sonra kontaktörler hakkında daha fazla bilgi edindiniz. Eğer kontaktör bağlamanız ya da bu alanda çalışmanız gerekirse artık onun ne olduğunu ne işe yaradığını ve ne için kullanıldığını çok iyi biliyorsunuz.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kilo aldırmadan doyuranlar
YAŞAM Kilo aldırmadan doyuran lezzetler
Dünyaca ünlü Sümela Manastırı geceleri ışıl ışıl olacak
YAŞAM Sümela ışıl ışıl olacak
Edirne'de badem ağaçları tomurcuk verdi
YAŞAM Bademler 'yalancı bahar'a aldandı
Nil İsminin Anlamı Nedir? Nil İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Nil İsminin Anlamı
Nare İsminin Anlamı Nedir? Nare İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Nare İsminin Anlamı
Murat İsminin Anlamı Nedir? Murat İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Murat İsminin Anlamı
Mert İsminin Anlamı Nedir? Mert İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Mert İsminin Anlamı
Berkay İsminin Anlamı Nedir? Berkay İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Berkay İsminin Anlamı
Dila İsminin Anlamı Nedir? Dila İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Dila İsminin Anlamı
Can İsminin Anlamı Nedir? Can İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Can İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.