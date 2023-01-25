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Haberler Yaşam Kondansatör Nedir, Ne İşe Yarar? Kondansatör Çeşitleri ve Formülleri
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Kondansatör nedir, ne işe yarar? Kondansatör çeşitleri ve formülleri

Elektronlarla ve tamamen elektrik enerjisiyle ilgili olan bir kavramdan bahsedeceğiz. Daha önce kondansatör terimini duymamış olabilirsiniz. Ama aslında günlük hayatımızda oldukça önemli bir yere sahiptir ve eğer elektrik enerjisiyle ilgileniyorsanız, bu alanlara ilgi duyuyorsanız kesinlikle yazıyı çok iyi okumalısınız.

Kondansatör Nedir, Ne İşe Yarar? Kondansatör Çeşitleri ve Formülleri
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Bu yazıda sizlere ne sunuyoruz? Kondansatör nedir, ne işe yarar? Kondansatör çeşitleri ve formülleri neler? İşte bu soruların tamamına cevap bulacaksınız. Belki sonrasında siz de bu alanda çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz.

Lafı daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçebiliriz.

Kondansatör Nedir? Ne İşe Yarar?

Sığaç ya da kapasitör olarak da bilinen kondansatörler, elektrik enerjisini elektrik alan olarak depolayan iki uçlu devre elemanlarının adıdır. İki tane iletken plaka arasına yalıtkan bir madde koyulması sonucu oluşuyor.

Denklemlerde ve formüllerde C harfi ile gösteriliyor ve birimi de kısaltması F olan Farad’dır. Kondansatör devre sembolü de ortasında çizgisi olmayan sağa ve sola çizgileri olan H harfine benzer.

Peki kondansatör ne işe yarar?

  • - Doğru akımı iletmezler, alternatif akımı iletirler.
  • - Bu özellikleri ile kullanıldıkları devrelerde amaçları farklıdır.
  • - Güç kaynağı devresinde kullanılacaksa filtrelemede, rezonans devrelerinde kullanılacaksa da istenilen frekansın üretiminde son derece önemlidir.
  • - Aynı zamanda güç aktarım hatlarında da kullanılarak gerilimin düzenlenmesine yardımcı olurlar.
  • - Güç akışının kontrolünü sağlarlar.

Gördüğünüz üzere aslında elektriksel olarak baktığımızda kondansatörlerin çok fazla kullanım alanı bulunuyor ve oldukça önemliler. Yapısına biraz bakacak olursak da yalıtkan kısmı boş olabilir fakat dielektrik özelliği de sahip bir maddeden oluşabilir.

Kondansatör Çeşitleri Nelerdir?

Kondansatör formülleri ile ilgili bilgi vermeden önce sizlere çeşitlerinden bahsetmek istiyoruz. İşte en çok kullanılan ve oldukça önemli sayılan kondansatör çeşitleri:

  • - Seramit kondansatör: Ucuz ve güvenilirdir. Bu sebeple en çok tercih edilen kondansatör çeşididir.
  • - Elektrolit kondansatör: Kutuplulardır. Yüksek kapasite değerleri sağlarlar ve silindirik bir yapıları vardır. Daha çok düşük frekans işlemleri için tercih edilirler.
  • - Tantal kondansatör: Bu çeşidi ise yine kutuplu yapıdadır ve ters gerilme toleransları çok düşüktür. Aynı zamanda yüksek dalgalara ve gerilime maruz kalırlarsa patlayabilirler.
  • - Mika kapasitör: Bir diğeri ise mikalardır. Çok fazla kullanılmazlar ama yüksek potansiyele sahiptirler. Ayrıca boyut sınırı olmayan RF devrelerinde kullanılırlar.
  • - Trimer kondansatör: Kapasite değerleri sadece bir tornavida yardımıyla değiştirilebilir. Ekipman kalibrasyonları için tercih edilirler. Buna ek olarak hassasiyet dereceleri oldukça düşüktür.
  • - Süper kondansatör: Son olarak sizlere bu çeşidinden de bilgi aktarımı yapalım. Bataryaların yerini almak için tasarlanmışlardır. Aynı zamanda dielektrik malzeme yerine ikili mekanizmaları vardır. Elektrikli araçlarda ise rejeneratif frenlemeyle üretilen enerjiyi depolamak için kullanılır.

İşte bütün kondansatör çeşitlerini detaylarıyla birlikte paylaştık. Son olarak nasıl bağlandığıyla ilgili önemli konudan da bahsedelim. Okumaya devam edin.

Kondansatör Hesaplama Nasıl Yapılır?

bu durumda kondansatör ölçümü ya da kondansatör nasıl bağlanır gibi sorular da fazla merak ediliyor. Hemen sizlere bunu da açıklayalım: kondansatör ölçümü için kullanılacak birim Fraddır. Farad ise 1 volt olarak belirlenmiştir. Kondansatör hesaplama için LCR metre isimli özel cihazın kullanılması gerekiyor. Bu aletler gerilim uygularlar ve gerilim ile akım arasındaki faz farkını ölçerler.

Kondansatör nasıl bağlanır dediğimizde de birkaç farklı yöntemi bulunduğunu bilmelisiniz. Paralel ya da seri bağlı olabilirler. Bunlar arasından seçim yapmak için de elinizdeki devreye bakmalısınız. Böylece hangi çeşitte, nasıl bağlanacağına karar verebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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