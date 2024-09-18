Leonardo DiCaprio, Gamze Erçel'in kadrajına takıldı
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, iş için gittiği İtalya'da Leonardo DiCaprio ile karşılaştı. Erçel, o anı; "Kimi gördüğümü söylesem inanmazsınız" notuyla yayımladı
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, iş için gittiği İtalya'da dünyaca ünlü bir oyuncuyu gördü.
O oyuncu, 'Titanic' ile adını dünyaya duyuran ve birçok yapımda yer alan Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun kendisi.
"KİMİ GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLESEM İNANMAZSINIZ"
Leonardo Dicaprio'yu gören Gamze Erçel; o anı, sosyal medyadan takipçilerine; "Kızlar, kimi gördüğümü söylesem inanmazsınız" sözleriyle seslendi.
Ardından Leonardo Dicaprio ile uzaktan aynı karede yer aldığı bu karesini yayımladı.
"HÂLÂ ÇOK YAKIŞIKLI"
Daha sonra 49 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncunun yakınlaştırıp arkasından çektiği bu fotoğrafını yayımlayan Gamze Erçel; "Hâlâ çok yakışıklı" ifadelerini kullandı.
Gamze Erçel'in paylaştığı fotoğrafta Leonardo DiCaprio'nun kendisini maske ve şapkayla kamufle ettiği görüldü.