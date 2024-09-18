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        Haberler Magazin Leonardo DiCaprio, Gamze Erçel'in kadrajına takıldı: Kimi gördüğümü söylesem inanmazsınız - Magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio, Gamze Erçel'in kadrajına takıldı

        Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, iş için gittiği İtalya'da Leonardo DiCaprio ile karşılaştı. Erçel, o anı; "Kimi gördüğümü söylesem inanmazsınız" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 09:06 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:10
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        Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, iş için gittiği İtalya'da dünyaca ünlü bir oyuncuyu gördü.

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        O oyuncu, 'Titanic' ile adını dünyaya duyuran ve birçok yapımda yer alan Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun kendisi.

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        "KİMİ GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLESEM İNANMAZSINIZ"

        Leonardo Dicaprio'yu gören Gamze Erçel; o anı, sosyal medyadan takipçilerine; "Kızlar, kimi gördüğümü söylesem inanmazsınız" sözleriyle seslendi.
        Ardından Leonardo Dicaprio ile uzaktan aynı karede yer aldığı bu karesini yayımladı.

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        "HÂLÂ ÇOK YAKIŞIKLI"

        Daha sonra 49 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncunun yakınlaştırıp arkasından çektiği bu fotoğrafını yayımlayan Gamze Erçel; "Hâlâ çok yakışıklı" ifadelerini kullandı.

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        Gamze Erçel'in paylaştığı fotoğrafta Leonardo DiCaprio'nun kendisini maske ve şapkayla kamufle ettiği görüldü.

        #Leonardo DiCaprio
        #Gamze Erçel
        #Hande Erçel
        #italya
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