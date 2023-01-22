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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı

18 Ocak'ta suda doğum yöntemiyle oğlu Evren Deniz'e kavuşan Leyla Lydia Tuğutlu, "2023'ün bize hediyesi" diyerek doğum anlarını ve hislerini takipçileriyle paylaştı

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  • Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı: 2023'ün bize hediyesi - Magazin haberleri

    2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, 2017'den beri aşk yaşadığı sevgilisi oyuncu Ceyhun Ergin ile 20 Temmuz 2022'de Almanya'da nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, 18 Ocak'ta oğullarına kavuşarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
  • Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı: 2023'ün bize hediyesi - Magazin haberleri

    Bebeğine Evren Deniz adını veren Leyla Lydia Tuğutlu, oğluna doğum esnasında ilaçsız ve müdahalesiz bir şekilde kavuştuğunu açıkladı.
  • Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı: 2023'ün bize hediyesi - Magazin haberleri

    "ÖNCE OĞLUMA SONRA EŞİME TEŞEKKÜR EDERİM"

    Meslektaşlarının aksine bebeğinin yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Tuğutlu, "2023'ün bize hediyesi" diyerek, suda doğum yaptığı anları şu sözlerle dile getirdi:

    Doğumunu ve hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşan Tuğutlu, "Önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için... Sonra eşime desteklerinden dolayı... Anne adayları için paylaşmak istediğim birkaç cümle var. En başından beri istediğim normal doğumdu ama bu süreçte bir o kadar da yanlış bilgi duyuyoruz. Mental olarak bu süreçte bana en iyi gelenler 'hypnobirthing' terimi ile tanışmak ve yaptığım hamile yogasıydı.
  • Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı: 2023'ün bize hediyesi - Magazin haberleri

    Bütün kadınların aslında doğasında olan vücuduna ve bebeğine tam olarak güvenme halini kendine hatırlatmak. Bir başka konu bu süreçte bana en iyi gelecek doğum şeklini ve doktoru bulabilmekti. Tanıştığımız günden itibaren doğru kişilerle doğumda olacağımı bilmek beni çok rahatlattı.
  • Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı: 2023'ün bize hediyesi - Magazin haberleri

    "BEN DE BEBEĞİM DE SAĞLIKLIYIZ"

    Doğumuyla ilgili konuşan oyuncu, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" demişti.
  • Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı: 2023'ün bize hediyesi - Magazin haberleri

    HIZLICA EVLENDİK" DEMİŞTİ

    Öte yandan Tuğutlu, "Pandemi öncesinde İtalya'da evlilik teklifimi zaten almıştım. Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün ile hızlıca evlendik" demişti.
  • Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı: 2023'ün bize hediyesi - Magazin haberleri

    İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

    Leyla Lydia Tuğutlu, nikah haberlerinin ardından hamile olduğu iddialarını da doğrulamıştı. 
  • Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı: 2023'ün bize hediyesi - Magazin haberleri

    "BİZİM İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

    Karnı burnunda çekilen fotoğraflarını ilk kez paylaşan oyuncu gönderisinde "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum..." ifadelerini kullanmıştı.

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