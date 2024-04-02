LGS başvuru e okul ekranı 2024: MEB LGS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarafından LGS başvuruları alınıyor. Liselere Geçiş Sınavı başvuru süresinin uzatıldığı duyuruldu. 2 Haziran'da gerçekleşecek olan sınav öncesi sekizinci sınıf öğrencileri LGS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor, şartları nelerdir ve ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. LGS başvuruları e okul ekranında gerçekleşiyor. Öte yandan Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları okul müdürlüklerince onaylanacak. İşte 2024 LGS başvuru ekranı ve tüm detaylar
MEB LGS başvuru tarihleri uzatıldı. E okul LGS başvuru ekranı üzerinden öğrencilerin bugün başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Henüz başvuru yapmayan öğrenciler LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek. İşte e okul MEB LGS başvuru işlemleri
LGS BAŞVURU TARİHİ UZATILDI
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi 2 Nisan 2024 Salı günü yani bugün saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
LGS başvuru işlemleri, "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilebilecek.
Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak otomatik olarak yapılan başvurular bu sene isteğe bağlı olacak. LGS başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvurularını e Okul sayfası üzerinden ücretsiz yapabilecek.
Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları okul müdürlüklerince onaylanacak.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.
Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.
İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.