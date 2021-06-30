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MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

LGS BİRİNCİLERİ NE DEDİ?

"GÖZLERİMİ KAPADIĞIMDA HEO TAM PUAN ALDIĞIMI HAYAL ETTİM"

LGS başarısını değerlendiren Buse Celin Ayyıldız, “Zor bir süreçti. Bazen okula gidemediğimiz oldu. İlk önce sabır ve kararlılık çok önemli. Ben hedefimi baştan koymuştum. Tam puan olması gerektiğiyle ilgili ve hiçbir zaman pes etmedim. Kendimi motive etmek için beş dakika gözlerimi kapatıp, tam puan yaptığımı hayal ettiğim. Ailemin desteği bu süreçte çok önemliydi. Kardeşim sayesinde motive olabildim. Hedefim Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nde okumak. Üniversiteye ise tam karar veremedim ama sayısal bir alan istiyorum.

Sınav süreciyle ilgili tavsiyelerde de bulunan Ayyıldız, “Öncelikle kendilerine zaman ayırmaları gerekiyor. Bu sınava zihinsel olarak da hazır olmaları gerekiyor. Öğretmenlerini çok iyi dinlemeliler. Kendilerine bir hedef koysunlar. Bu da onları sınava motive edecektir.

“GELECEK HEDEFİM BENİ MOTİVE ETTİ"

LGS şampiyonu Bengüsu Yener, hislerini şöyle ifade etti: “Öncelikle sistemli bir çalışmayla hazırlandım. Daha öncesinde belli bir çalışma temelim vardı. 8. sınıfta da bu temelin üzerine koyarak, belli bir çalışmayla bu başarıya ulaştım. Beni motive eden şey ailem, arkadaşlarım ve gelecekte gideceğim okuldu. Gelecek için planlarım, İstanbul Erkek Lisesi’nde okumak ve çocuk cerrahı olmak. Pandemi şartlarında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Gerek çeşitli kitaplarla, broşürlerle bu stresli süreci atlatmaya çalıştım. Seneye sınava girecek arkadaşlara tavsiyem; düzenli çalışmaya başlasınlar, bol bol kitap okusunlar.”

“KENDİME YÜKLENMEDİM SINAVA RAHAT HAZIRLANDIM"

Sınava rahat bir şekilde hazırlandığını ifade eden LGS birincisi Hamza Soyluer ise başarısının sırrını şu ifadelerle anlattı: “Sıkıldığım zaman ders çalışmayı bıraktım ve kendime yüklenmedim. Matematik dersim de hep iyiydi. Sınava hazırlıkta bu da beni çok rahatlattı. Hazırlık sürecinde sadece ders çalışmadım. Kendime de zaman ayırdım. Günde 150 ila 200 arasında soru çözümü yaptım. Dersi derste dinleyip, bol bol soru çözdüm. Lise hedefim Kabataş Erkek Lisesi’ne gitmek. Gelecekteki hedefim ise mühendis olmak.”

“YENİ NESİL SORULARA ÇALIŞSINLAR"

Seneye sınava girecekler öğrencilere de tavsiyeler veren Hamza Soyluer şunları söyledi: “Sınavda sayısal sorular daha çok yeni nesil sorulardı. O yüzden yeni nesil sorulara çalışmalarını öneriyorum. Ders çalışmak dışında her gün kendilerine zaman ayırabilecek faaliyetlerde bulunsunlar. Sınava hazırlık sürecini daha rahat geçirmek için dikkatlerini sınav dışında başka bir uğraşa versinler. Çünkü sürekli sınavı düşünmek strese girmelerine neden olacaktır.

Sınava çok verimli hazırlandığını söyleyerek, Ela Güngör ise, “500 tam puan yaptım. Aslında çok çalışmaktan değil de düzenli çalışmaktan kazandım. Günü gününe, her gün çalışmış oldum. Aslında soru sayımı çok fazla arttırmadım ama hep verimli çalıştım. Nitelikli sorular çözdüm. İlk başta 100 ile başladım. Bu sayı 150 ila 200 arasında değişti. Tüm gün evde olduğum zamanlar bazen 300’e çıkıyordum. Mutluyum emeğimin karşılığını aldım. Ailem de gururlu ve mutlular. İleride doktor olmak istiyorum” diye konuştu.