LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre lise tercihleri yapılacak. Yarından itibaren de tercih dönemi başlayacak. Peki LGS tercih sonuçları nereden sorgulanır?

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

LGS sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı Twitter üzerinden de duyurdu. Twitter da yer alan duyuruya göre;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı.

Sonuçlar için tıklayınız" denildi. LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 yılı sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav sonuçlarının ardından LGS tercihleri yarın başlayacak. Tercihler için aşağıdaki haberimizden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.