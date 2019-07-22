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HaberlerGündem

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB, LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisi, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından iyi bir lisede eğitim almak isteyen ve tercihlerini yapan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, MEB, LGS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte LGS tercih sonuçlarıyla ilgili son bilgiler...

LGS tercih sonuçları açıklandı

LGS maratonunda milyonlarca öğrenci ve velisinin gözü kulağı artık tercih sonuçlarında! Pek çok vatandaş "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor... İşte detaylar... 

MEB, LGS TERCİH SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 Haziran'da milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS'de tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi kamuoyu ile paylaştı. LGS tercih sonuçları 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yani bugün açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bugün açıklanacak, LGS tercih sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya E Okul https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

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