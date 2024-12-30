Liam Payne'in ölümüne neden olmakla suçlananların sayısı 5'e yükseldi

DÜŞERKEN UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDAYDI

Otopside Liam Payne'in düştüğü sırada uyuşturucu etkisi altında olduğu ve yarı baygın ya da baygın olduğu tespitlerine yer verilmişti. Trajik olayda 25 yara aldığı belirtilen Payne'in ölümünün 'şüpheli ölüm' olarak araştırıldığı, ancak işaretlerin düşme sırasında müzisyenin yalnız olduğu ve bir tür madde etkisi altında olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.

Toksikoloji raporunda da şarkıcının kanında kokain tespit edildiği belirtilmişti.

Arjantinli yetkililer, kasım ayında Liam Payne'in ölümüyle ilgili 3 kişinin suçlandığını, yanında bulunan bir kişinin, ölüme sebep olacak şekilde birini terk etmek ve uyuşturucu teminiyle itham edildiğini bildirmişti. Ayrıca bir otel çalışanı ve bir başka kişi de yine uyuşturucu teminiyle suçlanmıştı.