Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci maçında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, geçirdiği sakatlık nedeniyle Lille ve Villarreal maçlarında forma giyemeyecek. Peki, Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Lille Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler…