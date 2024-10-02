Benfica- Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. Dün oynanan müsabakaların ardından gözler bugünkü maçlara çevrildi. Bu kapsamda Benfica- Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Benfica, Atletico Madrid'i konuk edecek. Portekiz ekibi, lig aşamasının ilk maçında Kızılyıldız'ı deplasmanda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Bruno Lage yönetimindeki Benfica, İspanyol devi Atletico Madrid'i yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Öte yandan Diego Simeone yönetiminde bu sezon yenilgisi bulunmayan Atletico Madrid ilk karşılaşmada Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Gözler milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'na çevrilirken Benfica- Atletico Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte, karşılaşmanın detayları...
BENFİCA- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Benfica- Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı 2 Ekim Çarşamba (bugün) 22.00'de oynanacak.
BENFİCA- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele tabii spor üzerinden yayınlanacak. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.
Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?
Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol 2 asistlik performansıyla fırtına gibi başlangıç yaptı.
Bruno Lage'nin forma şansı vermesi durumunda milli oyuncumuz, Atletico Madrid karşısında ilk 11'de yer alacak.
BENFİCA MUHTEMEL 11
Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Fernandez, Aursnes, Florentino, Orkun, Di Maria, Kerem, Pavlidis
ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11
Oblak, Molina, Le Normand, Gimenez, Reinildo, De Paul, Llorente, Callagher, Alvarez, Griezmann, Correa