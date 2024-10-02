UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Benfica, Atletico Madrid'i konuk edecek. Portekiz ekibi, lig aşamasının ilk maçında Kızılyıldız'ı deplasmanda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Bruno Lage yönetimindeki Benfica, İspanyol devi Atletico Madrid'i yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Öte yandan Diego Simeone yönetiminde bu sezon yenilgisi bulunmayan Atletico Madrid ilk karşılaşmada Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Gözler milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'na çevrilirken Benfica- Atletico Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte, karşılaşmanın detayları...