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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lily Allen hastalığını açıkladı

İngiliz şarkıcı Lily Allen, yakın zamanda kendisine dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi konduğunu açıkladı

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  • Lily Allen hastalığını duyurdu: Teşhis kondu - Magazin haberleri

    'Smile', 'Not Fair' ve 'The Fear' gibi şarkılarla tanınan Lily Allen, yakın zamanda kendisine dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi konduğunu söyledi. The Times'a konuşan 37 yaşındaki şarkıcı, durumu yeni öğrendiğini belirtirken şu anda ailesinden uzakta yaşamanın da kendisini “yalnız” hissettirdiğini söyledi.
  • Lily Allen hastalığını duyurdu: Teşhis kondu - Magazin haberleri

    Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte, 2020 yılında New York’a taşınan Lily Allen, ailesinin İngiltere’de kalması nedeniyle ayrı bir hayatı yaşamaya başladığını belirtmişti.
  • Lily Allen hastalığını duyurdu: Teşhis kondu - Magazin haberleri

    Tenha bir yaşam tarzından hoşlandığını kabul eden Lily Allen, "Artık burada, Amerika'da olduğum için herkesten oldukça ayrı bir hayat yaşıyorum. Biraz yalnızım, biraz izolasyonistim" dedi.
  • Lily Allen hastalığını duyurdu: Teşhis kondu - Magazin haberleri

    GENETİK GEÇMİŞİ VAR

    Amerika'ya taşınması, sürpriz olmadığını kabul ettiği yetişkin DEHB teşhisiyle de sonuçlandı. Durumuyla ilgili konuşan Lily Allen, "Bir nevi ailemden geliyor. Ve bunun tespit edilebilmesinin tek nedeni, bu şeyleri İngiltere’dekinden biraz daha ciddiye aldıkları Amerika’da olduğum için" dedi.
  • Lily Allen hastalığını duyurdu: Teşhis kondu - Magazin haberleri

    Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tedavisi yok ve kesin nedeni belirsiz, ancak kişinin beyin işlevini ve yapısını etkileyen genetik mutasyonları içerdiği düşünülüyor. DEHB’si olan yetişkinlerin depresyon, kaygı, düşük benlik saygısı duyguları ve uyuşturucu kullanımı yaşama olasılığı daha yüksek oluyor.
  • Lily Allen hastalığını duyurdu: Teşhis kondu - Magazin haberleri

    Lily Allen'ın da alkol ve uyuşturucuyla ilgili zorlu bir geçmişi var. Allen, 2019’da içkiyi bıraktığından beri hayatının “çok değiştiğini” de itiraf ediyor.
  • Lily Allen hastalığını duyurdu: Teşhis kondu - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Lily Allen, ilk evliliğini 2011 ila 2018 yılları arasında Sam Cooper ile gerçekleştirmişti. İkilinin, Marnie ve Ethel adında iki çocuğu bulunuyor. 

    Lily Allen, 2020'de ise oyuncu David Harbour ile nikâh masasına oturmuştu. 

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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