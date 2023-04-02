GENETİK GEÇMİŞİ VAR

Amerika'ya taşınması, sürpriz olmadığını kabul ettiği yetişkin DEHB teşhisiyle de sonuçlandı. Durumuyla ilgili konuşan Lily Allen, "Bir nevi ailemden geliyor. Ve bunun tespit edilebilmesinin tek nedeni, bu şeyleri İngiltere’dekinden biraz daha ciddiye aldıkları Amerika’da olduğum için" dedi.