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        Haberler Dünyadan Lindsay Lohan'dan doğum sonrası ilk bikinili poz - magazin haberleri

        Lindsay Lohan'dan doğum sonrası ilk bikinili poz

        Bebeğini 10 ay önce dünyaya getiren Lindsay Lohan, tatilden ilk bikinili fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:08
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        Çiçeği burnunda anne Lindsay Lohan, bebeğiyle ilk tatiline çıktı. 37 yaşındaki ABD'li oyuncu, Yunanistan tatilinden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

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        10 ay önce doğum yapan Lindsay Lohan, ilk bikinili pozunu paylaşarak hamilelik sonrası formunu gözler önüne serdi.

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        Eski formuna kavuştuğu görülen Lindsay Lohan'a ünlü takipçileri Paris Hilton, Jonathan Bennett gibi isimler beğeni mesajları gönderdi.

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        Mikonos'ta 36 yaşındaki finans uzmanı eşi Bader Shammas ile tatil yapan Lindsay Lohan, adadan fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.

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        Lindsay Lohan, oğlunu Temmuz 2023'te dünyaya getirdi. Şimdiye dek bebeğinin hiçbir fotoğrafını paylaşmayan Lohan, hamilelik döneminde ise sık sık Instagram'da fotoğraf yayımlıyordu.

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        Nisan 2022'de evlenen Lohan ve Shammas çifti, bebek bekledikleri haberini Mart 2023'te duyurmuştu.

        #Lindsay Lohan
        #Hamile
        #doğum
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