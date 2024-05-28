Lindsay Lohan'dan doğum sonrası ilk bikinili poz
Bebeğini 10 ay önce dünyaya getiren Lindsay Lohan, tatilden ilk bikinili fotoğrafını paylaştı
Çiçeği burnunda anne Lindsay Lohan, bebeğiyle ilk tatiline çıktı. 37 yaşındaki ABD'li oyuncu, Yunanistan tatilinden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
10 ay önce doğum yapan Lindsay Lohan, ilk bikinili pozunu paylaşarak hamilelik sonrası formunu gözler önüne serdi.
Eski formuna kavuştuğu görülen Lindsay Lohan'a ünlü takipçileri Paris Hilton, Jonathan Bennett gibi isimler beğeni mesajları gönderdi.
Mikonos'ta 36 yaşındaki finans uzmanı eşi Bader Shammas ile tatil yapan Lindsay Lohan, adadan fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.
Lindsay Lohan, oğlunu Temmuz 2023'te dünyaya getirdi. Şimdiye dek bebeğinin hiçbir fotoğrafını paylaşmayan Lohan, hamilelik döneminde ise sık sık Instagram'da fotoğraf yayımlıyordu.
Nisan 2022'de evlenen Lohan ve Shammas çifti, bebek bekledikleri haberini Mart 2023'te duyurmuştu.