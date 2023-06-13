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Lindsay Lohan: Setteki en büyük sorunum buydu

Lindsay Lohan, 20 yıl öncesine yönelik bir itirafta bulundu. Lohan, 2003'te düşük bel pantolonların ne kadar moda olduğunu dile getirirken "Karnımın nasıl göründüğü, yeterince düz olup olmadığı konusunda hep gergindim. Setteki en büyük sorunum buydu" dedi

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  • Lindsay Lohan: Setteki en büyük sorunum buydu - Magazin haberleri

    'Çılgın Cuma'nın (Freaky Friday) devam filmi için 20 yıl sonra Jamie Lee Curtis ile bir araya gelecek olan Lindsay Lohan, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Lohan, giydiği pantolonlar nedeniyle ne kadar utandığını ifade etti.
  • Lindsay Lohan: Setteki en büyük sorunum buydu - Magazin haberleri

    Lindsay Lohan, verdiği röportajda 2003'te 'Çılgın Cuma'da Jamie Lee Curtis ve Chad Michael Murray'yle birlikte rol aldığı dönemde düşük bel pantolonların ne kadar moda olduğunu hatırlattı.

    O zamanlar 16 yaşında olan ve filmde havalı olmak istediği için düşük bel pantolon giymeye hevesli olduğunu söyleyen Lindsay Lohan, "O yaştayken biraz seksi birini oynamak istiyorsunuz" dedi.

    Ancak Lindsay Lohan, pantolonu giydiğinde vücudunun nasıl göründüğü konusunda endişelendiğini sözlerine ekledi.
  • Lindsay Lohan: Setteki en büyük sorunum buydu - Magazin haberleri

    "EN BÜYÜK SORUNUM BUYDU"

    Ünlü oyuncu, "Karnımın nasıl göründüğü, yeterince düz olup olmadığı konusunda hep gergindim. Setteki en büyük sorunum buydu. Geriye dönüp, bakıyorum ve 'Neden kendime bu kadar yüklenmişim?' diyorum" ifadelerini kullandı.
  • Lindsay Lohan: Setteki en büyük sorunum buydu - Magazin haberleri

    Eşi Bader Shammas'la ilk çocuklarını bekleyen oyuncu, o dönem saçları için Avril Lavigne'den ilham aldığını da belirtti.

    Fotoğraflar: AA, Reuters, İHA, AP

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