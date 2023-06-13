Lindsay Lohan: Setteki en büyük sorunum buydu

Lindsay Lohan, verdiği röportajda 2003'te 'Çılgın Cuma'da Jamie Lee Curtis ve Chad Michael Murray'yle birlikte rol aldığı dönemde düşük bel pantolonların ne kadar moda olduğunu hatırlattı.



O zamanlar 16 yaşında olan ve filmde havalı olmak istediği için düşük bel pantolon giymeye hevesli olduğunu söyleyen Lindsay Lohan, "O yaştayken biraz seksi birini oynamak istiyorsunuz" dedi.



Ancak Lindsay Lohan, pantolonu giydiğinde vücudunun nasıl göründüğü konusunda endişelendiğini sözlerine ekledi.