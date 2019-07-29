Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinLindsay Lohan’dan Miley Cyrus'a göndermeli fotoğraf - Magazin haberleri Instagram

Lindsay Lohan’dan göndermeli fotoğraf!

Kariyerine çocuk model olarak başlayan ve erken gelen şöhret yüzünden zaman zaman zor günler de yaşayan 33 yaşındaki Lindsay Lohan, sosyal medya paylaşımı ile arkadaşı Miley Cyrus'a göndermede bulundu

Lindsay Lohan - Miley Cyrus

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve sayıları 8 milyona yaklaşan Instagram takipçisi ile keyifli bir etkileşim halinde olan Lindsay Lohan, takipçilerinin karşısına kimi zaman cesaret isteyen paylaşımlarla çıkıyor.

Son olarak bundan birkaç hafta önce yeni yaşına girişini çıplak bir selfie ile kutlayan Lohan, bu defa da meslektaşı Miley Cyrus’a bir göndermede bulundu.

Cyrus’un hesabından paylaştığı cesur kareye, bir erkek dergisi üzerinden göndermede bulunan ve sanki o dergi için çekilmiş bir kareye benzeten Lohan hemen ardından ‘Benim pozum’ diyerek yeni bir paylaşımda bulundu.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ünlülerin tatil pozları
MAGAZİNIvana sevgilisiyle tatilde
Reynmen ile Ayşegül Çınar aşk mı yaşıyor? Sürpriz açıklama geldi - Magazin haberleri
MAGAZİNReynmen ile ünlü oyuncu aşk mı yaşıyor?
Ebru Polat'ın dansı olay oldu! Reynmen'e yanıt... - Magazin haberleri
MAGAZİNEbru Polat'ın dansı olay oldu
Erkan Kolçak Köstendil ile eşi Cansu Tosun karavan tatilinde - Magazin haberleri Instagram
MAGAZİNVartolu'nun karavan tatili
Elif Aksu'dan Burak Yörük açıklaması: Birlikte değiliz - Magazin haberleri
MAGAZİN'Evet, fotoğrafı ben çektim ama...'
Seren Serengil tüp bebek tedavisinin sonuna geldi - Magazin haberleri Instagram
MAGAZİNTüp bebek tedavisinin sonuna geldi
Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi - Magazin haberleri Instagram
MAGAZİNAleyna barışmayı böyle duyurdu!
Seda Sayan ve Safiye Soyman’ın ‘Mezdeke’ performansı - Magazin haberleri Instagram
MAGAZİNSeda ile Safiye'nin ‘Mezdeke’ performansı
Hadise Açıkgöz kimdir? Hadise nereli, kaç yaşında? Hadise biyografi
MAGAZİNHadise Açıkgöz kimdir?
Eftalya Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Benimle Söyle finalisti Eftelya Fettahoğlu'nun hayatı
MAGAZİNEftalya Fettahoğlu kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X