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        Lionel Messi'den iki rekor daha

        MLS Ligi'nin İnter Miami takımında top koşturan Arjantinli Yıldız Lionel Messi, New York Red Bulls'u 6-2 mağlup ettikleri maçta 1 gol ve 5 asistlik performans göstererek iki rekora daha imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:23
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        Messi rekorlara doymuyor!
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        Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami, New York Red Bulls karşısında farklı kazandı.

        MLS'te Doğu Konferansı'nda ilk sırada yer alan Inter Miami rakibini 6-2 mağlup ederek puanını 24 yaptı.

        Inter Miami'nin gollerini Matias Rojas (2), Lionel Messi ve Luis Suarez (3) kaydetti. New York Red Bull'un golleri ise Dante Vanzeir ve Emil Forsberg'den geldi.

        Inter Miami'de Lionel Messi maçı 1 gol ve 5 asistle tamamladı.

        LİONEL MESSİ'DEN İKİ YENİ REKOR DAHA

        Arjantinli yıldız bu sezonki gol sayısını 12'ye, asist sayısını ise 11'e yükseltti.

        Messi, New York Red Bull karşılaşmasıyla MLS'te bir maçta en çok gol katkısı sağlayan ve en çok asist yapan futbolcu oldu.

        Ligde oynanan son 5 maçın hepsinde Lionel Messi ağları havalandırdı.

        5 maçta 7 gol atan tecrübeli oyuncu 8 asist yaptı.

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