Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lisanssız elektrikte üst sınır 5 megavata çıkarıldı

AA

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 5 megavata yükseltildi

Lisanssız elektrikte üst sınır 5 megavata çıkarıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisansız elektrik üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 1 megavattan 5 megavata çıkarıldı.

Ayrıca, çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi üretim tesislerinde, kapasitesi 10 kilovata kadar olan mesken aboneleri ile sanayi, ticarethane, aydınlatma ve diğer yenilenebilir elektrik tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik için tek zamanlı aktif enerji bedeli, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uygulanacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brent petrolün varili 71,22 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 71,22 dolar
Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de "oldubitti" tepkisi
ENERJİBakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de "oldubitti" tepkisi
Kanadalı Valeura, Trakya'daki 286 milyar metreküplük gaza odaklanacak
ENERJİKanadalı Valeura Trakya'daki gaza odaklandı
IC İçtaş Enerji’ye EBRD’den 100 milyon dolarlık yatırım
ENERJİAvrupa'dan IC İçtaş Enerji’ye 100 milyon dolar ...
Elektrik fiyatı 11 saat boyunca 0 çekti
ENERJİElektrik fiyatı 11 saat boyunca "0" çekti
Tüpraş yılın ilk çeyreğinde 7,2 milyon ton satış gerçekleştirdi
ENERJİTüpraş'tan ilk çeyrekte 7,2 milyon tonluk satış
RES projeleri 2019'da devreye girecek
ENERJİRüzgar santrallerini devreye alıyor!
Akkuyu Nükleer AŞ'den inşaat çalışmalarına ilişkin açıklama
ENERJİAkkuyu NGS: Santral inşaatındaki tüm yapılar ...
ABD petrol fiyatı tahminlerini revize etti
ENERJİABD petrol fiyatı tahminlerini revize etti
Brent petrolün varili 70,64 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 70,64 dolar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X