Liselerde teknoloji tabanlı eğitim yaygınlaşıyor

1999 yılında kurulan ve bu yıl 25’inci yılını kutlayan Genç Başarı, gençlerin, her geçen gün daha da zorlaşan iş yaşamında yer edinebilmeleri için girişimcilik, teknoloji ve bilim temelli eğitim programları ile Türkiye’nin 81 ilindeki öğrencilere ulaşmayı hedefliyor. 21. Yüzyıl becerilerini gençlerle buluşturmayı hedefleyen projelerde her eğitim programı yaş gruplarına göre farklı içeriklerle hazırlanıyor.

Programlarda kendi girişimlerini kurmak isteyen ve bu alanda ilerlemek isteyen gençlere ulaşmak için Genç Başarı, MEB’e bağlı okullar ve öğretmenlerin iş birliğinde lise düzeyinde programları yaygınlaştırıyor. İlk adımda öğretmen eğitimleriyle başlayan programlarda girişimci ruhu taşıyan gençler ekiplerini kurarak iş fikirleri üzerine çalışıyor. İş Bankası ile bu yıl başlayan GençbizzTech Projesi’nde de bilim ve teknoloji tabanlı girişimciliği fen liselerine taşıyan Genç Başarı, öğrencilere bilim, teknoloji, finansal okuryazarlık ve girişimcilik becerilerini geliştirecekleri online eğitimler vermenin yanı sıra onlara üniversite hayatına adım atmadan iş ve teknoloji dünyası liderlerinden mentorluk desteği alabilecek ve gerçekleştirdikleri projeleri hayata geçirme fırsatı sunuyor.

REKLAM "ÇÖZÜM ÜRETMEK İSTEYEN GENÇLER VAR" Yeni jenerasyonu sosyal medyaya hapsolmuş, gündemden, teknolojiden ve bilimden uzak bir nesil olarak görmemeleri gerektiğini ifade eden Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi ise “Günceli takip eden, sorunları fark eden ve bunlara çözüm üretmek isteyen gençler var. Türkiye’de 19 milyondan fazla öğrenci bulunuyor ve bu öğrencilerin 6 milyondan fazlası lise eğitimi seviyesinde. Bu yüzden çalışmalarımızı sürekli yaygınlaştırıyor ve çeşitlendiriyoruz, özellikle dezavantajlı bölgelere erişim daha da önem taşıyor. Bu doğrultuda GençBizz çatısında başlattığımız Girişimcilik Zirveleri’ni planlarken dezavantajlı bölgeleri önceliklendiriyoruz. Bir diğer odaklandığımız alan ise gençlerimizi, teknoloji eğitimleri ile güçlendirmek ve istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmek” diyor.

"YAPAY ZEKA TEMELLİ EĞİTİMLER VERİYORUZ” GençBizz Tech projesinin de ilk defa İş Bankası’nın desteğiyle hayata geçtiğini söyleyen Seçil Yıldırım Çelebi, bu projedeki asıl hedefin özellikle Fen Lisesi’ndeki öğrenciler olduğunu belirtti. “Türkiye’de 365 fen Lisesi’nde 150 binden fazla öğrenci bulunuyor. Bu proje kapsamında programa dahil olan gençler de öncelikle yapay zeka temelli kapsamlı bir eğitim alıyor.” diyen Çelebi, proje detaylarını şöyle anlatıyor: “Mart ayında başladığımız projeye Türkiye genelinde fen liselerinde öğrenimine devam eden 13-18 yaş aralığında 400’den fazla öğrenci ekibi katıldı. Öğrencilere bilim, teknoloji, finansal okuryazarlık ve girişimcilik becerilerini geliştirecekleri online eğitimler veriyoruz. Öğrencilerin proje süresince elde edeceği kazanımlar, sadece akademik bilgileri açısından değil aynı zamanda ilerleyen süreçte iş dünyasındaki pratik deneyimleri ve kişisel gelişimleri açısından da önem taşıyor. Proje sonunda başarılı görülen öğrenciler, üniversite hayatına adım atmadan iş ve teknoloji dünyası liderlerinden mentorluk desteği alabilecek ve girişimcilik ve teknoloji dünyasına ilk adımlarını atma fırsatı yakalayacak."