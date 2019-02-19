Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında Liverpool evinde Bayern Münich'i konuk edecek. Rövanş maçı öncesi saha avantajını değerlendirmek isteyen Liverpool, süper yıldızları Salah, Mane ile ileri uçta gol arayacak. Alman temsilcisi Bayern Münich ise gol yollarında avrupanın önde gelen forvetleri arasında gösterilen Lewandowski ile galibiyet arayacak. Peki, Liverpool - Bayern Münich maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
LİVERPOOL - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Liverpool, Anfield Stadyumunda Bayern Münih'i konuk edecek. 19 Ocak Salı günü oynanacak olan bu mücadele, Beinsports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho (Lovren), Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Salah, Firmino, Mane
Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Kimmich, Thiago, Goretzka, Gnabry, Lewandowski, Coman (Ribery)
VAN DİJK VE MÜLLER YOK!
Liverpool'da sarı kart cezası nedeniyle Van Dijk karşılaşmada yer alamayacak. Sakatlığı süren Joseph Gomez’in sahada yer almasının beklenmediği mücadelede Bayern Münih’in yıldızı Müller de kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.
LİVERPOOL'UN EZİCİ ÜSTÜNLÜĞÜ
İkili rekabette daha önce 8 kez karşı karşıya gelen İngiliz ve Alman temsilcileri 4 mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Liverpool karşısında sadece 1 kez kazabilen Bayern Münih 3 kez mağlup olmaktan kurtulamamıştı.
Son performanslara bakıldığında ise iki takım da son 15 mücadelesinde sadece 2 kez mağlup oldu. Ligde ve Avrupa’da başarılı sonuçlar alan takımlar içerisinden hangisinin avantajlı skor elde edeceği ise karşılaşma sonrasında ortaya çıkacak.
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