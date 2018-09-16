ABD'nin İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile iş yapan, ABD ile yapamayacak." sözleri sonrasında Avrupalı şirketler İran'ın başkenti Tahran'a uçuşlarını askıya alıyor.

SEBEP TİCARİ

İngiliz havayolları şirketi British Airways, başkent Londra'dan İran'ın başkenti Tahran'a yapılan doğrudan uçuşların 22 Eylül'de sona ereceğini duyurdu. Tahran'dan Londra'ya ise son uçuşun ise 23 Eylül'de yapılacağı belirtildi.Şirket, 23 Ağustos'ta karşılıklı olarak Londra-Tahran seferlerinin "ticari" sebeplerle eylül ayında sonlandıracağını açıklamıştı.

AIR FRANCE İLE KLM DE TAHRAN'A UÇMAYACAK

Fransız havayolu şirketi Air France da Tahran seferlerini 18 Eylül'den itibaren askıya almaya hazırlanıyor. Şirketin Hollanda uzantısı KLM de 24 Eylül itibarıyla Tahran seferlerini iptal edeceğini belirtmişti.

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