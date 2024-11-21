Loris Karius ailesiyle tatilde
Geçtiğimiz haziran ayında evlenen Alman kaleci Loris Karius ile İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, tatilde görüntülendi
Son olarak İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen ve şu sıralar ise kulüpsüz olan Loris Karius, spor spikeri Diletta Leotta ile evlenerek aşklarını taçlandırmıştı.
Ağustos 2023'te Aria adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çift, önceki gün İtalya - Avusturya sınırında ve Alp Dağları'nın eteklerinde bulunan Bolzano bölgesinde görüntülendi.
Loris Karius ile Diletta Leotta, konakladıkları otelde objektiflere yansıdı.