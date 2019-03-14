Bonservisi Liverpool'da bulunan ve Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Alman kaleci Loris Karius'un siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği kaydedilmişti. Bild'de yer alan haberde; daha önce alacakları gerekçesiyle Beşiktaş ile sorun yaşadığı belirtilen Alman kalecinin, 4 aydır maaşını alamadığı için siyah-beyazlı kulübü şubat ayında FIFA'ya şikayet ettiği ifade edilmişti. İngiltere basınına konuşan bir FIFA yetkilisi bu durumu doğruladı.

Telegraph'ta yer alan habere göre bir FIFA yetkilisi "Loris Karius'un Beşiktaş'a karşı yaptığı şikayet elimize ulaştı ancak şu konuda daha detaylı bir şey söyleyemem. Çünkü soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.