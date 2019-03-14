Kulüplerin borç batağında olduğu bir gerçek. Giderler, gelirlerin neredeyse 4 katı… Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor borçları ödeyebilmek için alternatif projeler peşinde. Daha açıkçası sıcak para arıyorlar… Bankalar Birliği’nin borçları yapılandırması girişimi nasıl bir sonuç verecek? Bekleyip göreceğiz…



Ödenmeyen borçlar yüzünden bazı kulüpler transfer yasaklısı… UEFA’nın sert kuralları ve uyarıları var “Mali tablonuzu” düzeltin diye… Şu anda en sıkıntılı kulüp Beşiktaş. Bir süredir bu sorunu aşmaya çalışıyorlar. Önce Negredo fazla maliyetli diye elden çıkarıldı. Pepe ve Talisca bu nedenle gönderildi. Ardından Tolgay’la sorun yaşandı, Fenerbahçe’ye gitti. Kadro dışı kalan Gökhan Töre aylardır maaş alamadığını açıkladı…

Sadece Töre mi? Birçok futbolcu ve kulüp çalışanı parasızlıktan dert yanıyor. İddiaya göre bir yıldır maaş alamayan personel var…



Bir de yabancı oyuncuların FİFA’ya başvurusu söz konusu. Karius, Medel ve Love şikayet dilekçelerini FİFA’ya verdiler… Yerli ve yabancı ayrımı bu noktada da kendini gösteriyor. Türk oyuncular bu tür girişimde bulunmadılar şimdiye dek. Ancak, yabancı oyuncular için “imzaların kağıtlara değil kalplere atıldığı” sloganı bir şey ifade etmiyor… Anlaşıldığı gibi Beşiktaş ciddi bir para krizi yaşıyor…

Başkan Fikret Orman, Japonya’da kamp çalışmaları için girişimlerde bulunuyor. Belki , “sponsor bulurum” umudu ile her kapıyı çalıyor… Futbol dışındaki branşlara ciddi para harcamayan, hatta bir iki branş dışında faaliyeti bulunmayan Siyah-Beyazlı kulüp neden bu duruma düştü? Yanıtlanması beklenen sorular var. Elbette hepsinin bir açıklaması vardır…

Ancak, biriken maaşlar ve futbolcuların alacakları nasıl ödenecek konusu belirsizlik içerisinde. Başkan Fikret Orman tüm şeffaflıkla mali durumu paylaşmak zorunda. Belki yeniden bir FEDA konusu gündeme gelir. Ya da VEDA zamanı gelmiştir…



GALATASARAY’DA İBRA TEHDİDİ



Galatasaray’da Disiplin Kurulu’na verilen genel kurul üyeleri ortalığı karıştırdı. Son Divan Başkanı Metin Sinan Aslan’ın da Disiplin Kurulu’na sevki tartışmaları alevlendiren gelişme oldu…



Başkan Mustafa Cengiz 23 Mart’ta yapılacak toplantıda “Beni mali açıdan ibra etmeyin” diyerek restini çekti…



Galatasaray’ın toplam borcunun 2.8 milyar TL. olduğu biliniyor. Asıl sorun borcun nasıl eritileceği…

Tıpkı Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Sarı-Kırmızılılar da para krizini aşmaya çalışıyor. Bu borçları ödeyecek bir proje var mı Bilmiyoruz…



Ezeli rakiplerine göre daha avantajlılar. En azından liderlik iddiaları sürüyor. Borç yükünü azaltacak, tek bir umutları var. O da şampiyon olabilmek…