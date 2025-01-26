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        Haberler Magazin Los Angelas'ta evi yanmıştı! Kenan Doğulu'dan yeni açıklama: Bizden daha kötü durumda olanlar var - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu: Bizden daha kötü durumda olanlar var

        Los Angeles yangınlarında evi yanan Türk ünlüler arasında yer alan Kenan Doğulu, söz konusu durum hakkında yeni açıklamada bulundu; "Çok önemli değil aslında. Çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 13:42 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:42
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        "Bizden daha kötü durumda olanlar var"
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        28 kişinin hayatını kaybettiği ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta Britney Spears, Paris Hilton Mel Gibson gibi dünyaca ünlü isimlerin malikanelerini kaybettiği yangın bölgesinde aralarında; Beren Saat - Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu gibi Türk ünlülerin de evi bulunuyordu.

        "HER ŞEY GİTTİ" DEMİŞTİ

        Kenan Doğulu, evinin yanmasıyla; stüdyosunun, tablolarının, fotoğraf albümlerinin, kişisel eşyalarının yok olduğunu belirterek; "Her şey gitti" demişti.

        "ASIL ÖNEMLİ OLAN BUNDAN SONRA NE YAPACAĞIMIZ"

        Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Kenan Doğulu, Los Angeles yangınında yanan evi hakkında açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı; "Teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. Çok önemli değil aslında. Çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. Sigorta işlemlerinin nasıl olacağına bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi" dedi.

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        #Kenan Doğulu
        #Los Angeles
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