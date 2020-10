A Milli Takımımız, Almanya ile deplasmanda 3 kez geriye düştüğü maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maç sonu röportajlarda Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkçe sözler kullanarak Türkiye'deki günlerini unutmadığını gösterirken Emre Can'ın ise Türkçe sorulara Almanca yanıt vermesi dikkat çekti.

Löw, yayıncı kuruluş muhabirin "Nasılsınız?" sorusuna "İyiyim, siz nasılsınız?" diye karşılık verirken röportaj sonunda da "Rica ederim. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı. Löw, maçla ilgili ise "Türkiye'yi genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum. "Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü" ifadelerini kullandı.

EMRE CAN, ALMANCA YANIT VERDİ

Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı yıldızlarından Emre Can ise kendisine Türkçe sorulan sorulara Almanca yanıt verdi. Emre Can, "Türkiye iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel olarak iyi bir oyun çıkardı, son dakikalarda yediğimiz golden dolayı üzgünüz. İyi oynadık, yeni bir takımız. Çalışmamız lazım, daha iyi olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.