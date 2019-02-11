Lucescu dönemi resmen sona erdi!

A Milli Takım'da Mircea Lucescu dönemi sona erdi... Rumen çalıştırıcının sözleşmesinin feshedildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN AÇIKLAMASI:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile bugün yapmış olduğu toplantının ardından Rumen teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi konusunda kendisiyle anlaşma sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Türk futbolu için yapmış olduğu çalışmalar ve A Milli Takım'da geleceğin takımını oluşturmak adına genç futbolcular konusunda gösterdiği hassasiyet için Sayın Mircea Lucescu'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Rumen teknik adam, şunları söyledi: "Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımızı tamamladığımıza inanıyorum. Geldiğimiz süreçte, yaklaşmakta olan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine görev sürem boyunca bana inandıkları ve destekledikleri, ekibime de çalışmalarımda bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin kalbimde daima özel bir yeri olacak."

— Habertürk Spor (@HTSpor) February 11, 2019

AYRILIĞIN PERDE ARKASI

Bu ayrılığın perde arkasında yaşananlar ise şöyle... Türkiye Futbol Federasyonu üst üste alınan kötü sonuçların ardından uzun zamandır Mircea Lucescu ile yolları ayırmayı planlıyordu. Bu bağlamda başkan Yıldırım Demirören, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya gelerek ön anlaşma sağladı.

Bunun ardından Luce ile fesih için görüşmelere başlayan TFF Yönetimi, Rumen çalıştırıcı ile de anlaşmaya vardı. A Milli Takım'dan senelik 2.5 milyon Euro maaş alan ve sözleşmesinin bitimine 4 ay kalan tecrübeli teknik direktöre fesih tazminatı ödenmeyecek. Rumen çalıştırıcı, 4 aylık maaşını alacak ve yollar ayrılacak.

Lucescu ile yolların ayrılmasının ardından ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın yeni hocası olması bekleniyor.