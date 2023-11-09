Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Öte yandan stoperlerden Samet Akaydın ve Mert Müldür UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz, Becao ile Djiku'nun sakatlığı bulunuyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.
STOPER YOK!
Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı. Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alekander Djiku'nun sakatlığı bulunuyor. Bu oyuncuların yokluğunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosuna yazılmamıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'de Fred, King ve Mert Hakan Yandaş'ın da sakatlıkları bulunuyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın eksikler nedeniyle stoper olarak Jayden Oosterwolde ile Miguel Crespo'ya görev vermesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında stoper olarak forma giyen Yusuf Akçiçek de Bulgaristan'a götürüldü.
İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic
Osayi
Crespo
Oosterwolde
Ferdi
İsmail
Zajc
Kent