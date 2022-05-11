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Lukaşenko duyurdu: S-400'ler Belarus'ta konuşlandırılacak 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ve Rusya'nın, şu an Belarus'ta konuşlu Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri ve İskender füze sistemlerinin kalıcı olarak konuşlandırılması konusunda ön anlaşmaya vardığını duyurdu.

Belta'nın aktardığı habere göre Lukaşenko, Belarus ordusunun S-400 sistemleriyle çalışma konusunda eğitilmesine ve İskender füze sistemlerinin satın alınmasına yönelik planlar olduğunu söyledi.

Lukaşenko, savunma yetkilileriyle yaptığı toplantıda, bu silahların NATO'yla bir çatışma olması halinde savunma amaçlı olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine destek verdiğini söyleyen Lukaşenko, "Yeni bir füze yaratıyoruz, İskender modeline benzer çok etkili bir füze." dedi.

Rusya Ukrayna'ya yönelik başlattığı "özel askeri operasyonlarda" İskender füzelerini kullandığını açıklamıştı.