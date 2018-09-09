UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'nın İngiltere'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında bir pozisyonda İspanyol Dani Carvajal ile çarpışan İngiliz oyuncu Luke Shaw, ciddi bir sakatlık geçirdi.



Carvajal ile girdiği mücadele sonrasında yerde hareketsiz kalan Manchester Unitedlı oyuncu bilincini kaybetti. Tecrübeli oyuncuya ilk müdahaleyi, yüzüne oksijen maskesi takan sağlık ekibi gerçekleştirdi.

Kendine gelemeyen İngiliz oyuncu, sedyeyle oyun dışına çıkarıldı ve yerine 53. dakikada Danny Rose oyuna dahil oldu.Luke Shaw sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Destekleriniz için teşekkür ederim. En iyisini yapıyorum ve emin ellerdeyim. Ben bir savaşçıyım, bu yüzden yakında sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

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